Пищеблоки отремонтируют в десяти детсадах в Рязани

В Рязани запланирован ремонт пищеблоков в десяти дошкольных учреждениях. На это время детей переведут в другие детсады. Об этом мэр города Елена Сорокина рассказала на еженедельном совещании 9 марта.

Как сообщает городская администрация, речь идет о детских садах, в которых возводятся пристройки. Всего в списке десять учреждений, пишет РИА «7 новостей».

Сорокина отметила, что ремонт пищеблоков там необходим для нормальной работы учреждений с учетом возросшей нагрузки. Воспитанников на время работ переведут в другие детсады, график сейчас разрабатывается.

Ранее в марте сообщалось, что в Рязани планируют построить большой детский сад для воспитанников от 1,5 года. Точная вместимость учреждения будет известна после разработки проекта.