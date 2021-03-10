Игорь Круглинский назначен на должность замглавы Рособрнадзора

Игорь Круглинский назначен заместителем главы Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано в среду, 10 марта, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Круглинского Игоря Константиновича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», — говорится в документе.

Ранее Круглинский занимал должность начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.

3 марта президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя Следственного комитета. Кроме того, был подписан указ о назначении четырех прокуроров — Ростовской и Иркутской области, Пермского края и Республики Мордовия.