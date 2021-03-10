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Карантин по бешенству отменили в трех районах Тамбовской области

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В трех районах Тамбовской области перестал действовать карантин по бешенству. Там выполнили все специальные мероприятия по локализации эпизоотических очагов. Кроме того, со дня заболевания животных прошло уже более двух месяцев.

Карантин сняли в селе Перкино Сосновского района и в городе Кирсанов — там бешенством болели собаки. Отменили ограничения и в Рассказове, где бешенство выявили у собаки и кота, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Последние случаи бешенства зарегистрировали в селах Коршуновка Моршанского района и Селезни Тамбовского района. Вирус нашли у собак.

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