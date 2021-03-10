ВДНХ опровергла участие в организации выставки Body Worlds

Выставка Body Worlds, которая откроется 12 марта, является частной и пройдет в арендованном павильоне №21 на ВДНХ. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Уточняется, что содержание выставки определяет арендатор. ВДНХ не участвует в принятии решений о проведении мероприятий.

«Павильон №21 находится в долгосрочной аренде до 2046 года. Арендатор не нарушает законодательство и использует здание согласно условиям договора. Мы не имеем права вмешиваться в деятельность хозяйствующего субъекта в объекте, переданном на правах аренды», — отметил заместитель гендиректора АО «ВДНХ», отвечающий за земельно-имущественные отношения, Алексей Горбунов.

Он добавил, что ВДНХ предложила организаторам повысить возрастной ценз для посетителей Body Worlds с учетом общественного резонанса. Если у граждан будут возникать сомнения в законности проведения подобного мероприятия, решение должны принять компетентные органы.

Выставочный павильон № 21 возвели к открытию ВСХВ в 1954 году, автором проекта стал архитектор А. К. Ростковский. В 1967 году павильон перестроили, увеличив площадь до 2,7 тыс. кв. м. В период его существования там находились различные экспозиции, с 1990-х его использовали в качестве офисного здания.

Выставка Body Worlds, экспозиция которой состоит из тел и органов человека, обработанных с помощью уникального метода бальзамирования, неоднократно обсуждалась властями РФ, поскольку в ней было усмотрено нарушение статьи № 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В частности, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН призвал глав Минкульта и МВД Ольгу Любимову и Владимира Колокольцева обратить внимание на мероприятие и дать ему правовую оценку. По мнению парламентария, выставку можно назвать «издевательской» и «оскорбляющей достоинство человека манипуляции с трупами умерших людей и их отдельными органами».