Дело возбудили по факту ДТП с тремя погибшими в Орловской области

В Кромском районе Орловской области в результате столкновения двух легковушек и грузовика погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 9 марта в 23:50 на 427-м км трассы М-2 «Крым». По данным ведомства, 63-летний водитель Hyundai Solaris при завершении обгона грузовика Isuzu столкнулся с Ford Focus, который выехал на встречку, после чего фургон врезался в Hyundai, пишет InfoOrel.ru.

В результате ДТП водитель Hyundai и его 40-летний пассажир, а также 25-летний водитель Ford скончались на месте до прибытия «скорой».

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

9 марта в Уфимском районе Башкирии столкнулись две фуры и легковая иномарка Mitsubishi. Погибли два человека.