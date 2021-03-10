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Эрдоган заявил о желании сотрудничать с Россией по проблемам в регионе

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Турция продолжит сотрудничество с Россией по важнейшим региональным проблемам. Об этом 10 марта в ходе церемонии старта строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турецкой Республике заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило агентство Anadolu.

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По его словам, речь идет о взаимодействии Анкары с Москвой по Сирии, Ливии и Нагорному Карабаху. «Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично», — обратился Эрдоган к президенту России Владимиру Путину.

Как добавил Эрдоган, церемония начала строительства четвертого энергоблока первой в Турции АЭС состоится в 2022 году.

Путин и Эрдоган дали в среду старт строительства третьего блока АЭС «Аккую». Мероприятие прошло по видеосвязи.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй—владей—эксплуатируй». Стоимость проекта оценивается порядка $20 млрд.

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