Приют для бездомных собак расширят в Брянске

В Брянске расширят муниципальный приют для бездомных животных, который открылся на улице Почтовой. Решение принял глава городской администрации Александр Макаров после визита в приют. Он велел увеличить территорию.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, сейчас в приюте содержится 15 собак. До конца недели поступят еще пять. Изначально приют был рассчитан на 220 животных, но их число может увеличиться. По словам градоначальника, есть возможно увеличить количество вольеров, это позволяет сделать территория. Это необходимо для того, чтобы убрать с улиц как можно больше безнадзорных животных.

Вольеры разместили на территории бывшей базы дорожного управления. Площадь составляет 1,5 га. Охотой на беспризорных собак занимаются четыре бригады дорожного управления.

Проблема безнадзорных животных долгое время была актуальной для Брянской области. Так, в январе в городе Карачеве стая набросилась на женщину с коляской и детьми. Она еле отбилась от собак палкой.