Собянин дал старт проходке тоннеля на восточном участке БКЛ

Проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершат в 2021 году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в среду, 10 марта, в ходе запуска проходки двухпутного перегонного тоннеля от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар» БКЛ.

«Сегодня уже 94% проходки пройдено. До конца года оставшиеся тоннели также будут построены. Ну а дальше будет строительство и завершение самих станций, путевого хозяйства, электрического хозяйства, инженерных коммуникаций и так далее», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Предстоит выполнить проходку еще четырех тоннелей, расположенных на восточном участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская». Общая длина участка составляет 11,4 км. На нем располагаются четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Между «Кленовым бульваром» и «Текстильщиками» поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м, передает НСН.

Ранее, 2 марта, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки московского метро, которые начнут строить в ближайшие годы, могут соединить внутри БКЛ.

Бирюлевскую линию метро планируют построить от станции ЗИЛ до района Западное Бирюлево. О месте расположения станций Рублево-Архангельской линии станет известно до конца 2022 года.

В январе 2021 года сообщалось, что за ближайший год в Москве откроют еще 11 станций метро. Уточняется, что новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» — это западный, юго-западный и южный участки кольца.