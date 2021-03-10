Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

Собянин дал старт проходке тоннеля на восточном участке БКЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершат в 2021 году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в среду, 10 марта, в ходе запуска проходки двухпутного перегонного тоннеля от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар» БКЛ.

С небес под землю: почему метро нужно только москвичам
Непопулярный, дорогой и низкодоходный вид транспорта в регионах может заменить трамвай

«Сегодня уже 94% проходки пройдено. До конца года оставшиеся тоннели также будут построены. Ну а дальше будет строительство и завершение самих станций, путевого хозяйства, электрического хозяйства, инженерных коммуникаций и так далее», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Предстоит выполнить проходку еще четырех тоннелей, расположенных на восточном участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская». Общая длина участка составляет 11,4 км. На нем располагаются четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Между «Кленовым бульваром» и «Текстильщиками» поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м, передает НСН.

Ранее, 2 марта, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки московского метро, которые начнут строить в ближайшие годы, могут соединить внутри БКЛ.

Бирюлевскую линию метро планируют построить от станции ЗИЛ до района Западное Бирюлево. О месте расположения станций Рублево-Архангельской линии станет известно до конца 2022 года.

В январе 2021 года сообщалось, что за ближайший год в Москве откроют еще 11 станций метро. Уточняется, что новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» — это западный, юго-западный и южный участки кольца.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021