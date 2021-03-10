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Назван победитель конкурса «Лучший женский автомобиль года»

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Внедорожник Land Rover Defender нового поколения стал победителем конкурса «Лучший женский автомобиль года». Об этом 10 марта сообщает Carscoops.

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Тест-драйв нового Land Rover Defender — бездорожье, вода и асфальт

Отмечается, что в жюри входили 50 женщин из 38 стран мира, которые работают в крупнейших автомобильных СМИ. Новый Land Rover Defender был высоко отмечен жюри конкурса за внешнюю привлекательность, функциональность, безопасность, комфорт.

На звание лучшего женского автомобиля также претендовали Peugeot 208, Skoda Octavia, Lexus LC500 Cabrio, Ferrari F8 Spider, Peugeot 2008, Kia Sorento, Ford F-150 и Honda e.

Внедорожник Land Rover Defender последнего поколения дебютировал в сентябре 2019 года. Автомобиль построен на новой алюминиевой платформе с несущим кузовом и полностью независимой подвеской.

В салоне появилась цифровая приборная панель, а навигация и электронные модули могут обновляться при помощи мобильной связи 5G.

Для нового Defender предлагают два турбодизеля мощностью 200 и 240 л.с., а также два бензиновых мотора мощностью 300 и 400 л.с. Последний оснащен «мягкой» гибридной технологией с 48-вольтовым электрическим турбокомпрессором со встроенным стартер-генератором и литий-ионной батареей.

Самый мощный Defender P400 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,1 с и расходует в среднем 9,6 л бензина на 100 км. Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF и двухступенчатой раздаточной коробкой с понижающей передачей.

15 февраля сообщалось, что производитель машин Jaguar Land Rover к 2030 году планирует отказаться от выпуска машин с бензиновым и дизельным двигателями. Компания хочет сосредоточиться только на производстве электромобилей.

Jaguar Land Rover намерен в течение нескольких лет сделать шесть вариантов электромобиля. В 2024 году на рынке появится первый полностью электрический Land Rover, а в 2025 году — Jaguar.

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