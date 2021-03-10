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Путин и Эрдоган условились провести встречу в ближайшее время

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Президент России Владимир Путин согласился встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом лично. Об этом российский президент заявил 10 марта.

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«Надеюсь, в самое короткое время с моим дорогим другом нам удастся встретиться с глазу на глаз», — заявил Эрдоган.

«Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время», — заявил российский президент.

В среду Путин и Эрдоган дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

Президент РФ отметил, что слаженные усилия России и Турции позволяют обеспечить строительство АЭС «Аккую» в срок, несмотря на пандемию коронавируса. Путин подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая безопасность сотрудников, которые заняты в проекте, обеспечивается на самом высоком уровне.

Российский лидер поздравил с началом нового важного этапа осуществления масштабного совместного российско-турецкого проекта, добавив, что сегодня президенты дают старт заливки бетона в основание уже третьего энергоблока из четырех.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. В проект включены четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого из них составляет 1200 МВт.

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