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Ученый назвал способ преодоления скорости света при полетах в космосе

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Астрофизик из Геттингенского университета Эрик Ленц определил способ, который позволит преодолеть скорость света при космических полетах с помощью «варп-двигателя». Материал был опубликован во вторник, 9 марта, в Classical and Quantum Gravity.

Ученый предложил использовать, так называемый, «двигатель искривления», который описан в произведениях научной фантастики. По его мнению, в теории создание такого аппарата возможно при условии организации перераспределения темной энергии, которая будет охватывать пространство корабля.

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Исследование доктора Ленца также говорит о значимости конфигурации кривизны пространства и времени. Они, в свою очередь, организованы в новый класс устойчивых одиночных волн — солитоны, или «пузыри искривления», которые могут сохранять форму и передвигаться с любой скоростью при обычных источниках энергии.

При помощи подобных открытий космический корабль, помещенный внутрь такого «пузыря», может перемещаться с самим солитоном.

Согласно расчетам ученого, путь до ближайшей звезды Проксима Центавра занял бы всего четыре года, тогда как в настоящее время путешествие составило бы более 50 тыс. лет.

Однако, проблема, с которой еще предстоит справиться исследователям, состоит в уменьшении объема необходимой для такого перелета энергии до диапазона существующих технологий. Ленц уже рассматривает вариант использования ядерной силовой установки, которая работает на цепной реакции деления.

Ранее, 9 марта, член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов высказал мнение, согласно которому по истечении столетия человечество может отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды. По его прогнозам, нынешние темпы развития технологий позволят освоить Солнечную систему в ближайшие десятилетия.

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