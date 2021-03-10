Оренбургские власти опровергли данные о закрытии районных роддомов

В министерстве здравоохранения прокомментировали данные о закрытии родильных отделений в районных больницах. Они появились в СМИ после публикации распоряжения ведомства «Об организации деятельности ургентных родильных залов».

В министерстве заявили, что документ существующую маршрутизацию беременных не меняет и ни одно родильное отделение в районных больницах не закрывает, пишет портал 56orb.ru.

Распоряжением регламентируется работа акушеров-гинекологов по оказанию неотложной помощи на дому и акушерок в стационаре. При поступлении неотложной пациентки они должны вызвать врача акушера-гинеколога из дома.

Также распоряжение закрепляет систему курации перинатальных центров за прикрепленным районными больницами. Это будет способствовать повышению квалификации кадров, оказанию методической помощи и совместному ведению беременных.

Также в минздраве напомнили, что в Оренбургской области младенческая и материнская смертность достигли исторического минимума. Впервые в 2019 и 2020 годах не было случаев смерти матери от акушерских причин. Всё это — благодаря грамотной маршрутизации беременных и оказанию качественной помощи в перинатальных центрах с высококвалифицированным персоналом.