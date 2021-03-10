Опоздавший на авиарейс в Тюмени пассажир устроил дебош

Потасовка с участием нетрезвого пассажира, опоздавшего на авиарейс, произошла в тюменском аэропорту Рощино. Об этом 10 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина находился в здании аэропорта в нетрезвом состоянии, полицейские доставили его в дежурную часть, где составили в отношении нарушителя протокол. После вытрезвления мужчину отпустили, он вернулся в терминал, продолжил выпивать спиртное в одном из кафе и нецензурно выражался.

Полицейские доставили его в дежурную часть повторно. Там дебошир ударил одного из правоохранителей.

Нарушитель порядка пытался утренним рейсом улететь в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе, но опоздал на рейс. Ранее он неоднократно был судим, в том числе за разбой и угрозу убийством, пишет РЕН ТВ.

В отношении мужчины составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

«Кроме того, Уральским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», — добавила Волк.

Ранее пассажир рейса Сочи–Новосибирск устроил дебош в бизнес-классе. Предположительно нетрезвый мужчина оскорблял окружающих, провоцировал других пассажиров на конфликт, бросался в них стаканчиками и нецензурно выражался в адрес экипажа. В конце декабря 2020 года нетрезвый пассажир избил стюарда в аэропорту Внуково. У пострадавшего медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб руки.