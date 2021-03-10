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Госдума в I чтении одобрила проект о защите неопытных инвесторов

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Государственная дума России I чтении приняла законопроект, защищающий неопытных инвесторов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

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Согласно пояснительной записке к проекту, документ предполагает запрет на продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам, которые не обладают достаточными знаниями о рисках и опытом работы на финансовом рынке.

Покупать соответствующие продукты инвесторы смогут только после прохождения обязательного тестирования. Его авторы проекта предлагают запустить не 1 апреля 2022 года, а уже 1 октября 2021 года.

Кроме того, инициатива предлагает при заключении договоров с физическими лицами обязать страховщиков, кредитные и микрофинансовые организации, а также брокеров, инвестиционных советников, негосударственные пенсионные фонды и кредитные кооперативы предоставлять им полную и достоверную информацию об условиях договора, последствиях и возможных рисках.

При этом требования к предоставляемой информации будут определяться Банком России.

«При нарушениях ЦБ сможет ограничивать финансовые договоры с физлицами и обязывать финансовых нарушителей выкупать свои продукты обратно», — отметили в пресс-службе.

В конце декабря 2020 года Центробанк сообщал о планах законодательно запретить неопытным инвесторам вкладываться в сложные финансовые инструменты, а также в инструменты срочного рынка.

Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования был внесен в Госдуму 21 января. В свою очередь, Минфин поддержал этот документ.

1 февраля президент России Владимир Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков».

Затем на совещании с членами правительства 10 февраля глава государства снова заявил о необходимости защитить инвестиции россиян на фондовом рынке. 15 февраля российский лидер поручил правительству совместно с Центральным банком обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые обеспечат защиту прав неопытных инвесторов.

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