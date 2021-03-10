В Минздраве назвали факторы риска развития неинфекционных заболеваний

К основным факторам риска возникновения неинфекционных заболеваний относятся потребление табака и алкоголя, низкая физическая активность, а также неправильное питание. Об этом сообщил в среду, 10 марта, замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Во время дискуссии «Не ковидом единым: международное признание опыта России в борьбе с неинфекционными заболеваниями» он рассказал, что сейчас лидирующей причиной, влияющей на смертность и продолжительность жизни, стали именно неинфекционные заболевания.

«Неинфекционные заболевания в подавляющем большинстве случаев определяются факторами риска. Этих факторов риска довольно мало: потребление табака, потребление алкоголя, низкая физическая активность, нерациональное питание. Эти четыре фактора риска вносят основной вклад в развитие неинфекционных заболеваний», — сказал Салагай.

По его словам, в России были внедрены некоторые эффективные модели борьбы с указанными факторами риска. В пример замминистра привел принятый комплексный антитабачный закон и различные меры по снижению потребления алкогольной продукции.

Салагай также подчеркнул, что неинфекционные заболевания являются серьезным фактором риска неблагоприятного исхода при коронавирусной инфекции.

В декабре 2020 года представители «Трезвой России» выступили с предложением к 2030 году в два раза сократить объем продаж алкоголя, а также его потребление среди трудоспособного населения до 50%.

Помимо этого, представители общественного движения предлагают сократить потребление табачной продукции. Так, к 2030 году предполагается сокращение продаж сигарет в два раза.