Минфин заявил о влиянии принимаемых мер на снижение доли нелегальных сигарет

Принимаемые в России комплексные меры по регулированию табачного рынка препятствуют увеличению доли нелегальной продукции, а повышение акцизы дает возможность обеспечить выполнение социальных обязательств государства. Об этом в среду, 10 марта, сообщили «Известиям» в Минфине РФ.

«Повышение акциза в 2021 году позволяет обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях увеличения бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации. В последующие годы планируется индексировать ставки акцизов на уровень прогнозируемой инфляции», ― рассказали в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что принимаемые комплексные меры по регулированию табачного рынка препятствуют росту нелегального сектора.

Ранее в этот день в Минпромторге со ссылкой на исследования различных экспертно-аналитических организаций рассказали, что ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, не могли существенно ограничить ввоз нелегальной табачной продукции на территорию РФ.

В ведомстве отметили, что произошедшее в 2020 году сокращение незаконного оборота табачной продукции, увеличение производства и рост акцизов в значительной степени обусловлены введением системы маркировки.

10 марта аналитический центр НАФИ опубликовал прогноз, согласно которому доля нелегальной табачной продукции в России может увеличиться до 30% из-за повышения акцизов, а также открытия границ и снижения покупательской способности россиян, вызванного коронакризисом. Подчеркивалось, что прямые потери экономики из-за продажи контрафактных сигарет в 2021 году превысят 130 млрд рублей, а в 2022 составят 282–339 млрд рублей.

1 марта депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий. Основным оборудованием авторы инициативы предлагают считать сигаретоделательные машины. Порядок регистрации такого оборудования установит правительство России. Если закон примут, эти нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Проект уточняет, что к табачной продукции или изделиям, находящимся в незаконном обороте, относятся контрафакт, немаркированные или неверно промаркированные табачные изделия, а также незаконно перемещенные через границу Таможенного союза или через российскую границу со странами — членами союза. Новые нормы призваны пресечь незаконный оборот табачной продукции.