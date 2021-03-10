Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

Минфин заявил о влиянии принимаемых мер на снижение доли нелегальных сигарет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принимаемые в России комплексные меры по регулированию табачного рынка препятствуют увеличению доли нелегальной продукции, а повышение акцизы дает возможность обеспечить выполнение социальных обязательств государства. Об этом в среду, 10 марта, сообщили «Известиям» в Минфине РФ.

Табачок брось: рынок нелегальных сигарет в России сократился до 10,2%
Лидируют по поставкам контрафакта страны ЕАЭС

«Повышение акциза в 2021 году позволяет обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях увеличения бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации. В последующие годы планируется индексировать ставки акцизов на уровень прогнозируемой инфляции», ― рассказали в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что принимаемые комплексные меры по регулированию табачного рынка препятствуют росту нелегального сектора.

Ранее в этот день в Минпромторге со ссылкой на исследования различных экспертно-аналитических организаций рассказали, что ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, не могли существенно ограничить ввоз нелегальной табачной продукции на территорию РФ.

В ведомстве отметили, что произошедшее в 2020 году сокращение незаконного оборота табачной продукции, увеличение производства и рост акцизов в значительной степени обусловлены введением системы маркировки.

10 марта аналитический центр НАФИ опубликовал прогноз, согласно которому доля нелегальной табачной продукции в России может увеличиться до 30% из-за повышения акцизов, а также открытия границ и снижения покупательской способности россиян, вызванного коронакризисом. Подчеркивалось, что прямые потери экономики из-за продажи контрафактных сигарет в 2021 году превысят 130 млрд рублей, а в 2022 составят 282–339 млрд рублей.

1 марта депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий. Основным оборудованием авторы инициативы предлагают считать сигаретоделательные машины. Порядок регистрации такого оборудования установит правительство России. Если закон примут, эти нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Проект уточняет, что к табачной продукции или изделиям, находящимся в незаконном обороте, относятся контрафакт, немаркированные или неверно промаркированные табачные изделия, а также незаконно перемещенные через границу Таможенного союза или через российскую границу со странами — членами союза. Новые нормы призваны пресечь незаконный оборот табачной продукции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021