В конгрессе США истребитель F-35 Lightning II назвали крысиной норой

Демократический председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит в беседе с Washington Post назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II крысиной норой. Об этом сообщило издание в субботу, 6 марта.

«Я хочу прекратить бросать деньги в эту крысиную нору», — сказал он.

По словам конгрессмена, данный вид техники является слишком дорогой платформой для защиты границ, возможности которой «неутешительны». Смит призвал руководство министерства обороны США сократить расходы на содержание истребителя.

Он также отметил, что американская армия попала в серьезную долгосрочную зависимость от F-35 Lightning II.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что высшее руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США заговорило о необходимости создания новых легких истребителей, которые будут сочетать в себе дорогие F-22 и F-35, а также более бюджетные реактивные самолеты. Forbes в материале от 26 февраля писал, что подобное заявление сделал начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун – младший.

В январе исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своего ухода с поста провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал истребитель пятого поколения F-35 «кусок ...».

Также в январе стало известно, что Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания переносились с 2017 года. Минобороны назовет новую дату проведения исследований после прохождения истребителями независимой технической экспертизы.