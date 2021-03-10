В США за сутки выявили более 55 тыс. случаев коронавируса

В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 55 909 человек. Это следует их данных Университета Джонса Хопкинса на среду, 10 марта.

Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 достигло 29 096 052. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 527 тыс., уточняет RT.

Ранее, 6 марта, президент США Джо Байден поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн и пообещал, что чеки получат более 85% американских домохозяйств, сообщает телеканал «360».

Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудила закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.

По словам Байдена, выделенные средства позволят увеличить производство вакцины от COVID-19, а также активизировать вакцинацию населения. Он отметил, что необходимое количество доз лекарства будет доступно к середине мая.

Ранее Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что надеется на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной следующего года.

9 марта американская компания Johnson & Johnson сообщила Евросоюзу о проблемах с поставками необходимого объема вакцины от коронавируса во II квартале текущего года.

Представитель компании уведомил об указанной проблеме главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что причиной является нехватка ингредиентов и оборудования для изготовления вакцины.