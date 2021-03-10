Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя
Сюжет:

В США за сутки выявили более 55 тыс. случаев коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 55 909 человек. Это следует их данных Университета Джонса Хопкинса на среду, 10 марта.

«Мы готовы к постоянной гонке вооружений с коронавирусом»
Академик Александр Габибов — об испытаниях первого отечественного лекарства от COVID-19 на основе антител и применении новых вакцин

Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 достигло 29 096 052. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 527 тыс., уточняет RT.

Ранее, 6 марта, президент США Джо Байден поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн и пообещал, что чеки получат более 85% американских домохозяйств, сообщает телеканал «360».

Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудила закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.

По словам Байдена, выделенные средства позволят увеличить производство вакцины от COVID-19, а также активизировать вакцинацию населения. Он отметил, что необходимое количество доз лекарства будет доступно к середине мая.

Ранее Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что надеется на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной следующего года.

9 марта американская компания Johnson & Johnson сообщила Евросоюзу о проблемах с поставками необходимого объема вакцины от коронавируса во II квартале текущего года.

Представитель компании уведомил об указанной проблеме главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что причиной является нехватка ингредиентов и оборудования для изготовления вакцины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021