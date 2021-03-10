Порядка 20 автобусов не вышли на маршрут в мороз в Липецке

Жители Липецка пожаловались на долгое ожидание автобусов на остановках в дни, когда в городе температура воздуха опускалась до –16 градусов. В администрации города информацию об этом подтвердили.

Как рассказали GOROD48 в департаменте транспорта мэрии, из 14 автобусов маршрута 308К на линию не вышли две машины. Автобусы не смогли завести из-за мороза. На маршруте № 27 из-за технических неисправностей пассажиров обслуживали восемь из 10 машин.

В итоге из 480 автобусов всех перевозчиков на линии не вышли 20 машин. Но главной причиной стала не морозная погода, а техническое состояние транспортных средств и болезни водителей, утверждают в городской администрации.