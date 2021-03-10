Министр здравоохранения Алтая задержан по подозрению в коррупции

Ряд уголовных дел о получении взяток возбужден против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, он задержан. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Уточняется, что вместе с Коваленко был задержан его помощник Рустам Туюнчеков. В отношении задержанных в ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере»), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и его помощник получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 млн рублей.

Деньги передавались в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования.

В распоряжении «Известий» оказались кадры с задержания Коваленко.

Накануне начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин сообщил, что Москва возглавила список регионов, которые лидируют по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году. Наименьшее количество случаев зарегистрировали в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия.