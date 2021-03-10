Автобусный парк частично обновили в Воронеже

Перевозчик ООО «АТП-1» вывел на линии пять новых автобусов взамен устаревших «ПАЗов» в Воронеже. Распоряжение по обновлению автопарка дала администрация города.

С конца 2019 года перевозчик вывел более 70 новых автобусов, что составляет почти треть от подвижного состава. В I квартале 2021 года парк пополнился 10 машинами. Об этом сообщает ИА «Абирег».

На смену «ПАЗам» приходят автобусы «Вектор Next». Представители перевозчика отмечают, что с каждым месяцем доля старого транспорта уменьшается, однако еще некоторое время «ПАЗы» будут курсировать по Воронежу. Новые автобусы вывели на маршруты № 54 и № 10а.

В феврале сообщалось о планах по ликвидации коммерческих маршрутов в Брянске. На смену маршруткам в городе придут автобусы и троллейбусы, которые будут курсировать по схожим схемам маршрутов. Транспортная реформа запланирована на июль 2021 года.