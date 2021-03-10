Почти 600 млн рублей вложат в очистные сооружения в Нижегородской области

Почти 600 млн рублей планируют вложить в строительство очистных сооружений в Перевозе (Нижегородская область). Работы будут завершены к концу 2022 года.

По словам губернатора Глеба Никитина, строительство будет вестись в рамках нацпроекта «Экология». Глава региона отметил, что для очистки Волги необходимо улучшить качество воды в ее притоках. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Очищенная по современным стандартам вода из Перевоза будет поступать в Пьяну, Суру и затем в Волгу. Нынешние очистные сооружения работают с 1988 года, их считают устаревшими. В рамках проекта также запланировано строительство канализационных насосных станций и порядка 15 км линейной канализационной системы.

На текущий момент выполнено порядка 17% работ. Вдоль реки установили подпорную стенку, железобетонные сваи. В летний период в черте города рабочие проведут коммуникации.