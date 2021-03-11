За последние десятилетия стало само собой разумеющимся рассматривать ситуацию на Украине через призму влияния США на многие сферы жизнедеятельности этого государства. Но так как за прошедшие семь лет тема Украины была одной из доминирующих в России, истории, связанные с американским влиянием, расположились в диапазоне от абсурдно-конспирологических (чиновники США контролируют все нормативно-правовые акты Украины и решения региональных властей) до наивно-примитивных (американцы оказывают Украине безвозмездную помощь в построении демократии и открытого общества). Как часто это бывает, правда находится где-то посередине.

С приходом к власти Джо Байдена и формированием новой вертикали власти, оказалось, что среди высших госчиновников США многие уже были связаны с Украиной, а события последних недель актуализировали вопрос американо-украинских отношений. В частности, это касается внесения в санкционный список США украинского олигарха Игоря Коломойского, предоставление Пентагоном $125 млн в виде помощи Киеву, одобрительные заявления американского посольства касательно закрытия трех телевизионных каналов на Украине.

Наверное, нет ни одного украинского олигарха, который бы отличался финансовой чистоплотностью и которого при желании невозможно было бы «подцепить на крючок» за отмывание денег или коррупционные схемы. Сейчас в центре скандала оказался «крестный отец» украинского президента Игорь Коломойский. Он удостоился целого заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором было отмечено, что олигарх продолжает на постоянной основе подрывать демократические процессы и институты на Украине. Правда, это, собственно, никогда раньше не мешало Коломойскому комфортно себя чувствовать в Израиле, США или Европе.

Наиболее вероятным видится, что всё это направлено на исключение крупного бизнесмена из украинской большой политики и никак не связано с поддержкой или, наоборот, неудовольствием Владимиром Зеленским.

Также много было обсуждений относительно предоставления Украине $125 млн со стороны министерства обороны США. С одной стороны, конечно, на $125 млн полностью армию не реформируешь, а вот с учетом того, что подобная помощь, регулярно и постоянно — из года в год — поступает на Украину, картинка сильно меняется. Фактически украинская армия марширует семимильными шагами к полному соответствию стандартам НАТО и, как следствие, к открывающейся возможности при необходимости (не Украины, конечно, а США) молниеносно интегрироваться в Североатлантический альянс.

Надо отметить, что американские коллеги сами иногда проговариваются об уровне влияния США на Украину. Так, в апреле 2014 года, через месяц после государственного переворота в Киеве, на тот момент помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд (сегодня — заместитель госсекретаря США) заявила в интервью телеканалу CNN, что Вашингтон выделил $5 млрд «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству».

После этого на Украине как грибы после дождя стали появляться министры и другие чиновники высшего уровня с американскими паспортами (Наталья Яресько, Ульяна Супрун и другие). Причем с самого начала их работы актуальными были вопросы: на благо какой из стран они работают и какие цели преследуют?

В свете того что даже на последних президентских выборах в США украинский кейс чуть не стал доминирующим (расследования, связанные с коррупционными схемами семьи Байдена на Украине), можно предполагать, что всё президентство демократа его будет преследовать Украина.

В пользу такого мнения, в частности, говорят различные доклады такой авторитетной и приближенной к руководству США организации, как корпорация RAND, зачастую воспринимающей Украину как один из ключевых элементов в сдерживании и противодействии России.

Ответственные американские чиновники уже заявили, что активизируют направления, связанные с политикой «мягкой силы» и защиты «прав человека» в мире. Значит, можно ожидать, что Украина в этих планах займет очень важное место, естественно в контексте российско-американских отношений.

Геополитический пасьянс в очередной раз продемонстрировал причудливый расклад, когда совсем недавно еще братская страна стала одной из главных угроз национальной безопасности России, причем закономерно, что это результат не воли жителей Украины, а навязанный извне нарратив, с которым вынужден мириться украинский народ.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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