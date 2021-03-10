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Сценарий развития транспортного узла выбрали в Петербурге

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Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга поддержат на федеральном уровне. Варианты развития Петербургского транспортного узла рассмотрели 10 марта на совещании под руководством зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина.

Как сообщает пресс-служба Смольного, итоговым стал вариант, предусматривающий одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена, наземного транспорта Северной столицы и Ленинградской области, а также железнодорожного сообщения.

По словам губернатора Александра Беглова, комплексный подход является наиболее оптимальным. Реализация этого сценария позволит создать новые транспортные связи и улучшить транспортную доступность районов, в том числе территории новой застройки, пишет телеканал «78».

В приоритете сейчас находится строительство Витебской развязки Широтной магистрали, создание пригородного поезда Петербург–Левашово–Сертолово, развитие тактового движения на Варшавском и Витебском направлениях. Также будет подготовлено техзадание на проектно-изыскательные работы по развязке КАД с Кронштадтским шоссе.

В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге определили генерального подрядчика на строительство Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД). Им стала компания «ПУСК-ЛИМАК-Север». В перспективе объект соединит ЗСД с Широтной магистралью, которую планируется построить.

Стоимость контракта с «ПУСК-ЛИМАК-Север» не уточняется. По данным телеканала «78», ранее на работы намеревались потратить 27 млрд рублей. В общем строительство Широтной магистрали оценивалось более чем в 160 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашения о софинансировании проекта строительства развязки Западного скоростного диаметра с Широтной магистралью скоростного движения.

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