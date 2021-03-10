Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области

В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. ФГБУ «Приволжское УГМС» распространило штормовое предупреждение. Оно будет действовать с 11 по 15 марта.

В этот период, как пишет НИА «Самара», местами в регионе ожидается аномально холодная погода, когда среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов и больше.

В связи с ожидающимися морозами ГУ МЧС по области рекомендует жителям сократить время пребывания вне помещений и следить за своим состоянием, чтобы не допустить переохлаждения.

Ранее синоптики рассказали, когда в столичный регион придет весна. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, весенняя погода придет в Москву и область после Масленицы, то есть 14 марта. Впрочем, о значительном потеплении говорить пока рано.