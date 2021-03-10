Желтый уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

Жителей Ульяновской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе ожидается похолодание.

Согласно прогнозам, в ночь на 11 марта температура воздуха упадет до –30..–32 градусов. Об этом сообщает ulpravda.ru.

В начале марта в Ульяновске была усилена работа по вывозу снега и очистке ливневых канализаций. Также наледь убирали на тротуарах. По словам директора «Дорремстроя» Владимира Чумуркина, активные работы были связаны с повышением температуры воздуха.

Ранее синоптики спрогнозировали приход весны в Москве после Масленицы. К выходным к столице приблизится мощный североатлантический циклон. Температура к воскресенью поднимется до +3 градусов.