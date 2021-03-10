На Украине объяснили рост цен на товары сговором и манипуляциями

На Украине наблюдается рост цен на продукты, социальные и другие товары из-за объективных факторов и попыток сговора и манипуляций. Об этом в среду, 10 марта, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары и цены на продукты, которые растут больше всего. Уже сейчас могу сказать, что рост происходит в том числе из-за объективных факторов. Но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций», — отметил Шмыгаль на заседании правительства, трансляция велась на канале кабмина в YouTube.

Как добавил политик, власти ведут переговоры с основными группами производителей и торговых сетей, чтобы добиться балансирования цен.

Кроме того, такого же результата правительство намерено добиться с ценами на бензин. Несмотря на падение цен на нефть, на Украине обсуждают проблему с представителями АЗС и ликвидируют нелегальные заправки.

«По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы», — заключил Шмыгаль.

Ранее в конце февраля в Кремле заявили, что социально-экономическая ситуация на Украине ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций против СМИ и политиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу ситуации в соседней стране.

2 февраля бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране мегааферой. Он подчеркнул, что газ был приобретен примерно за 3–4 гривны за 1 куб. м, гражданам же продают топливо по 6,99 гривны без учета доставки.