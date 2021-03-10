Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

На Украине объяснили рост цен на товары сговором и манипуляциями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине наблюдается рост цен на продукты, социальные и другие товары из-за объективных факторов и попыток сговора и манипуляций. Об этом в среду, 10 марта, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

«Правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары и цены на продукты, которые растут больше всего. Уже сейчас могу сказать, что рост происходит в том числе из-за объективных факторов. Но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций», — отметил Шмыгаль на заседании правительства, трансляция велась на канале кабмина в YouTube.

Как добавил политик, власти ведут переговоры с основными группами производителей и торговых сетей, чтобы добиться балансирования цен.

Кроме того, такого же результата правительство намерено добиться с ценами на бензин. Несмотря на падение цен на нефть, на Украине обсуждают проблему с представителями АЗС и ликвидируют нелегальные заправки.

«По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы», — заключил Шмыгаль.

Ранее в конце февраля в Кремле заявили, что социально-экономическая ситуация на Украине ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций против СМИ и политиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу ситуации в соседней стране.

2 февраля бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране мегааферой. Он подчеркнул, что газ был приобретен примерно за 3–4 гривны за 1 куб. м, гражданам же продают топливо по 6,99 гривны без учета доставки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021