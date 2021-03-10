Экс-хоккеист «Авангарда» умер во время тренировки

Хоккеист Игорь Хацей скончался на 49-м году жизни. Об этом в среду, 10 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, спортсмен потерял сознание и не пришел в себя во время тренировки любителей, проходившей в ледовом дворце на улице Талалихина в Москве.

В свою очередь, РЕН ТВ уточняет, что тело Хацея обнаружили у скамейки запасных в игровом спортивном зале хоккейной секции. На нем были спортивный костюм и кроссовки.

Игорь Хацей за время карьеры выступал за челябинские «Трактор» и «Мечел», а также за московский «Спартак» и хабаровский и «Амур». Кроме того, он четыре сезона отыграл в «Авангарде». После завершения карьеры игрока он начал работать тренером.