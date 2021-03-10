Движение грузовиков ограничили на трассе в Псковской области

Ограничение движения ввели на трассе в Псковской области из-за плохого состояния путепровода. Для всех видов транспорта ограничили допустимую скорость движения. Кроме того, на искусственное сооружение запрещено выезжать грузовикам массой свыше 12 т.

По результатам обследования путепровода Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель конструкцию признали предаварийной. С 16 марта разрешенная скорость составит 50 км/ч. Дистанция между транспортными средствами должна быть 50 м и более. Такие меры безопасности будут действовать до капитального ремонта путепровода. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Водителям напоминают, что объехать путепровод можно по федеральной трассе М-9 «Балтия». Длина маршрута объезда составит около 1,5 км.

Проект выполнения капитальных работ будет готов в четвертом квартале 2022 года. При выделении финансирования строительно-монтажные работы будут проведены в 2022–2023 годах.