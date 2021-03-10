Проекты благоустройства сельских поселений поддержат в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился конкурсный отбор муниципальных образований для участия в программе благоустройства сельских территорий. Из 40 заявок одобрили 37. Речь идет о проектах инициативных граждан, которые получат государственную поддержку. Всего выделено 55,6 млн рублей, в том числе 10 млн — из краевого бюджета.

В большинстве случаев речь идет о благоустройстве парков и скверов, мест отдыха, строительстве и ремонте спортивных и детских площадок, установке опор освещения и многом другом, сообщает ИА AmurMedia. В среднем каждое сельское поселение получит до 2 млн рублей.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре благоустроили все шесть общественных территорий, включенных в список на 2020 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в рамках нацпроекта запланирован ремонт двух скверов, двух площадок перед многоквартирными домами и пешеходной зоны.