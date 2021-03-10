В Москве мужчина угрожает покупателям магазина ножом

На западе Москвы в магазине мужчина угрожает покупателям ножом. Об этом 10 марта сообщает канала РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине на Мосфильмовской улице.

Подробности произошедшего выясняются.

Два дня назад у торгового центра XL в Москве произошла драка между группой подростков и охранником. Во время конфликта охранник торгового центра, расположенного на Дмитровского шоссе, ударил одного из подростков телефоном по голове.