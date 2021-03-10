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«Норникель» полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

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Группа компаний «Норильский никель» полностью выплатила штраф в размере 146,2 млрд рублей за возмещение вреда, причиненного в результате разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом в среду, 10 марта, сообщается на сайте компании.

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«Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил «Норникель». Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета, возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — Норильска», — говорится в публикации.

В компании также добавили, что выплата была произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде.

«Норникель» после этого заявлял о намерении внимательно ознакомиться с решением суда, но позже стало известно, что там не будут обжаловать решение. 11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

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