Липчане получили возможность в режиме онлайн следить за капремонтом

Фонд капитального ремонта Липецкой области устанавливает видеонаблюдение на объектах, где ведутся внешние работы, такие как ремонт фасада и крыши. Это делается для того, чтобы жители региона следили в режиме онлайн за ходом капремонта.

Таким образом, пишет Lipetskmedia, с компьютера или смартфона можно увидеть, на какой стадии находится ремонт. Для этого необходимо зайти на сайт фонда и нажать на соответствующую кнопку на главной странице, уточнили в регуляторе.

В ведомстве уверены, что с установкой видеокамер на объектах можно решить сразу несколько задач: создать дополнительный инструмент контроля сроков ремонта и соблюдения техники безопасности, отследить, насколько своевременно вывозится строительный мусор.

Сейчас трансляция ведется с 25 камер, всего же запланирована установка почти 90 устройств для съемки строительных работ.

В конце сентября 2020 года Фонд капитального ремонта Липецкой области презентовал собственное мобильное приложение. Его запустили, для того чтобы собственникам квартир было удобнее общаться с организацией.