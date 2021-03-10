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Путин провел телефонный разговор с премьером Люксембурга

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 10 марта говорится на сайте Кремля.

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Стороны обсудили темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений», — говорится в сообщении.

Политики подтвердили обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей двух государств.

Политики также обсудили отношения между Российской Федерацией и Европейским союзом.

Ранее в этот день глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации при Институте Роберта Коха Томас Мертенс назвал качественной вакцину от коронавируса «Спутник V». 4 марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье препарата.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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