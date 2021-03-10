Климатическая весна наступит в Псковской области в конце марта
Синоптики прогнозируют ослабление морозов на территории Псковской области. В регионе прогнозируют дожди во второй половине марта.
По словам начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, после 16 марта в регионе усиление морозов не ожидается. Однако погода в первый месяц весны может преподнести сюрпризы. Об этом пишет Псковское агентство информации.
До 13 марта в Псковской области ожидается морозная погода с небольшим снегом. С 13 по 15 марта осадки перейдут в смешанную фазу — снег с дождем и дождь. Температура воздуха в дневные часы станет слабо положительной.
Опасные и неблагоприятные явления в регионе не прогнозируются.
9 марта синоптики предупредили о потеплении в Приморском крае. В середине марта температура воздуха местами достигнет +15 градусов.