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«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

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Российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» восстановил работу сети и доступ к сайтам, не работавшим после сбоя. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе компании.

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«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны», — отметили в компании. Специалисты в настоящее время изучают причины сбоя для избегания подобных ситуаций в будущем.

Как сообщалось ранее в среду, уже заработали сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития, Минцифры, Совета безопасности РФ, Государственной думы и МВД.

Восстановлена и работа сайта Следственного комитета.

Утром в среду сервис Downdetector сообщил о сбое в работе российского провайдера «Ростелеком» в крупных городах России. В пресс-службе Минцифры РФ пояснили, что проблемы с доступом к сайтам связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети «Ростелеком».

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