Работу над законопроектом о «балконной амнистии» завершили в Петербурге

Депутаты Санкт-Петербурга завершили работу над законопроектом, призванном защитить владельцев остекленных лоджий от претензий управляющих компаний. Документ принят в третьем чтении и отправлен на подпись губернатору, сообщает 10 марта телеканал «78».

Новый вариант закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» подразумевает амнистию для граждан, остекливших свои балконы и лоджии до 11 января 2020 года. Разбирать эти конструкции не придется.

Ранее в Северной столице ввели штрафы за остекление балконов без согласования. Позже решение отменили, однако управляющие компании стали требовать от владельцев квартир самостоятельно убрать остекление.

В феврале прошлого года глава комитета по законодательству парламента Петербурга Денис Четырбок заявлял, что «застекленные балконы и лоджии — это уже давно не предмет роскоши, а простая жизненная необходимость. Так зачем же на ровном месте устраивать людям серьезную нервотрепку?» По его словам, штрафы за остекление вводились для защиты внешнего облика домов в исторической части города. При этом многие балконы были застеклены много лет назад.