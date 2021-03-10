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Назван виновник порыва трубы с кипятком в Перми

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Крупная коммунальная авария произошла в Перми. Из-за прорыва трубы Пермской сетевой компании часть города осталась без электричества, а улицы залило кипятком.

Как сказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго», в случившемся виновата Пермская сетевая компания. Там, в свою очередь, во всем винят «Пермэнерго».

В «Пермэнерго» утверждают, что причина инцидента — порыв в сетях теплоснабжения, который произошел в районе улицы Декабристов. Из-за фонтана горячей воды и пара высотой в несколько метров сработала система автоматики на ЛЭП, проходящей в непосредственной близости от тепловой магистрали.

Затем произошло отключение воздушной линии электропередачи «ТЭЦ-6 – ТЭЦ-9». Энергетики смогли восстановить электроснабжение Индустриального района менее чем за полчаса.

В Пермской сетевой компании, наоборот, настаивают на том, что прорыв трубы произошел из-за отключения электричества. В результате остановились насосы на понизительных насосных станциях компании, давление в теплосетях повысилось, после чего произошел порыв на участках в индустриальном районе.

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