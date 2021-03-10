«Тинькофф» назвал самые популярные траты россиян на 8 Марта

Накануне 8 Марта россияне на четверть увеличили расходы, потребительская активность с 1 марта выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это следует из результатов исследования «Тинькофф» (есть в распоряжении «Известий»).

Как отмечается в пресс-релизе компании, больше всего в праздничную неделю выросли траты на цветы (на 427% по сравнению с предыдущей неделей), в салонах красоты (на 60% больше, чем неделей раньше), на одежду и обувь (на 30% больше, чем неделей ранее).

Кроме того, одной из самых активных категорий роста трат стал туризм: впервые с марта 2020 года траты в этой категории превысили показатели прошлого года почти на 50%.

Согласно данным сервиса «Тинькофф Путешествия», среди самых популярных направлений для путешествий на мартовские праздники лидируют внутренние рейсы: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Симферополь, Калининград. Самыми популярными зарубежными направлениями стали: Турция, ОАЭ, Мальдивы, США, Киргизия и Египет.

Отмечается также, что в ресторанах россияне потратили на 23% больше, чем неделей ранее.

По данным аналитиков сервиса онлайн-чаевых от «Тинькофф» и CloudPayments CloudTips, в период с 6 по 8 марта посетители ресторанов оставляли чаевые на 24% чаще и потратили в 1,5 раза больше денег, чем в обычные выходные. Для сравнения, накануне Дня всех влюбленных 14 февраля посетители потратили на чаевые на треть меньше.

При этом траты россиян на кинотеатры и развлечения в этом году уменьшились — жители страны потратили на билеты в кино на 12% меньше, чем в 2020 году, а на выставки, театры и концерты — на 4% меньше.