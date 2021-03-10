Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна
Командир третьего армейского корпуса ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров потребовал отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Sputnik Армения.
Хачатуров обратил внимание на тот факт, что за три года по инициативе премьера уже сменили четырех начальников Генштаба. По его словам, это говорит о «неадекватности и безответственности» Пашиняна.
Командир также считает, что дальнейшее пребывание Пашиняна в в должности премьер-министра расшатывает систему безопасности Армении и ставит под сомнение ее будущее.
Ранее в этот же день Пашинян направил президенту Армении Армену Саркисяну ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС.
Также премьер сообщил, что действующий глава Генштаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Последний назвал заявление премьера о его отставке антиконституционным.
В Армении после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе проходят протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.
Ситуация обострилась после того, как 25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.