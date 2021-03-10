Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

Командир третьего армейского корпуса ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров потребовал отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Sputnik Армения.

Хачатуров обратил внимание на тот факт, что за три года по инициативе премьера уже сменили четырех начальников Генштаба. По его словам, это говорит о «неадекватности и безответственности» Пашиняна.

Командир также считает, что дальнейшее пребывание Пашиняна в в должности премьер-министра расшатывает систему безопасности Армении и ставит под сомнение ее будущее.

Ранее в этот же день Пашинян направил президенту Армении Армену Саркисяну ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС.

Также премьер сообщил, что действующий глава Генштаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Последний назвал заявление премьера о его отставке антиконституционным.