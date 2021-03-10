Сроки охоты в 2021 году утвердили в Карелии

Власти Карелии определили сроки охоты в 2021 году. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно документу, кабана разрешено добывать с 1 июня по 31 декабря. Охота на лося будет разрешена в общедоступных охотничьих угодьях с 15 октября по 31 декабря. Для охоты на бурого медведя определили два периода — с 25 апреля по 31 мая и с 1 августа по 15 декабря. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В большинстве районов Карелии весенняя охота на казарок, селезней, гусей, самцов тетерева и глухаря продлится с 1 по 10 мая. Для севера республики определен период с 6 по 15 мая. На самок глухаря и тетерева разрешено охотиться с четвертой субботы августа по 15 сентября. Водоплавающую и полевую дичь разрешено добывать с четвертой субботы августа по 30 ноября. Охота на пушных зверей разрешена с 1 ноября по 28 февраля. Отстрел енотовидных собак стартует 15 сентября и продлится до 28 февраля. В тот же период разрешена добыча волка.

Под запретом для охотников оказались приборы ночного видения. Кроме того, запрещено использовать стандартные капканы со стальными дугами и тепловизоры.