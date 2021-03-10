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Некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии

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В Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных жителей России, в качестве одной из мер ведомство предложило ограничить доступ к ряду госуслуг без биометрии. Об этом 10 марта сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на участников совещания, которое проходило в ведомстве.

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По информации издания, в министерстве в течение двух лет планируют увеличить количество записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с нынешних 164 тыс. до 70 млн. Среди возможных мер рассматривается ограничение удаленного доступа к некоторым функциям на портале госуслуг без биометрических данных.

Сейчас сбор сведений идет через банки, но в скором времени их могут начать собирать в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через приложение, которое разрабатывает «Ростелеком».

В компании рассказали, что россияне с помощью приложения смогут самостоятельно отправить свои биометрические данные. На основе биометрии они смогут расплачиваться, проходить на массовые мероприятия, получить услуги нотариуса, заключать договоры с мобильными операторами и дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

ЕБС была запущена в июле 2018 года и представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации российских граждан. По состоянию на февраль в системе зарегистрировано почти 164 тыс. россиян.

7 марта пресс-служба правительства России заявила, что вузы в следующем учебном году смогут проводить экзамены в онлайн-режиме с помощью биометрии. Этот формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

17 февраля сообщалось, что Министерство транспорта России предложило внедрять биометрию для идентификации пассажиров в российских аэропортах. Сначала биометрию собираются ввести в 6% аэропортах, а позднее программа может стать масштабнее.

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