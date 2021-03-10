Полиция Петербурга поймала участников банды автоугонщиков

Полиция Петербурга задержала участников банды автоугонщиков. Трое мужчин специализировались на краже корейских и японских авто. Иномарки перегоняли в Казахстан для продажи, сообщает телеканал «Известия». Подозреваемые причастны к угонам минимум трех машин. Возможно, прецедентов было больше. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

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