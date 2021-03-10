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С задержкой зарплат столкнулись 76% россиян

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С задержками с выплатой зарплат в России столкнулись 76% работников. Проблема не коснулась 24% жителей страны. Эта информация следует из опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», результаты поступили в «Известия» в среду, 10 марта.

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Опрос проводился в марте. В нем участвовали более 5 тыс. пользователей сервиса по поиску работу из всех регионов РФ.

Выяснилось, что 62% респондентов зарплату задерживали или не выплачивали несколько раз. 27% сталкиваются с подобными ситуациями постоянно. Лишь 11% опрошенных столкнулись с проблемами при получении платы за работу только один раз.

Из тех, кто сталкивался с задержкой или невыплатой зарплат, 49% пытались решить эту проблему с работодателями. 14% подавали жалобы в государственные органы, 11% угрожали обращением в Трудовую инспекцию или начинали хуже работать в качестве протеста, а 10% не выходили на работу.

Еще 9% опрошенных оставляли негативные отзывы о работодателе, 8% угрожали увольнением, 3% жаловались в соцсетях.

При этом 22% респондентов никак не боролись с работодателями за выплату зарплат.

В варианте «другое» россияне чаще всего указывали, что при отсутствии выплат они увольнялись.

При этом 51% россиян указал, что считают справедливым наказанием для работодателей за задержку зарплат денежную компенсацию в пользу сотрудников. 16% — штраф со стороны государства, 12% — запрет на деятельность компании.

Каждый десятый респондент выразил мнение, что работодатели, задерживающие зарплату, должны подвергаться уголовному преследованию, а 6% выступают за разбирательства в судебном порядке. В варианте «другое» респонденты чаще всего указывали необходимость замораживания счетов компаний.

Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников в соответствии с майскими указами.

До 10 апреля российский лидер поручил представить предложения об установлении и дифференциации в регионах окладов, ставок зарплаты научных работников государственных и муниципальных организаций в зависимости от занимаемой должности и уровня квалификации таких сотрудников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале поручил руководителям министерств к началу апреля представить в Минтруд данные о зарплатах бюджетников.

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