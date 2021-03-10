ГУ МВД по Нижнему Новгороду пресекли деятельность мошенников

Группу мошенников задержали в Нижегородской области. Предприниматели легализовали незаконные доходы клиентов. Для «отмывки» использовались счета 20 подконтрольных фирм, сообщает телеканал «Известия». За услуги брали от 7 до 8% от суммы легализованного. Через систему успели перевести около 250 млн рублей. Задержанных обвинят в незаконной банковской деятельности.

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