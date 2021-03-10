Шесть человек погибли за зиму на водоемах в Тверской области

Шесть трагических случаев зарегистрировано на водоемах прошедшей зимой в Тверской области. Жителей региона предупреждают об опасности выхода на тонкий лед.

По данным МЧС, под лед провалились рыбаки в Фировском, Торопецком и Конаковском районах. Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе мужчина погиб, катаясь по льду на квадроцикле. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Около берега Волги житель Твери поскользнулся и оказался в полынье. Мужчина не смог выбраться из холодной воды и утонул.

В МЧС напоминают, что безопасным лед считается только в середине рек. По краям течения лед уже заметно оттаял, несмотря на похолодание. На некоторых водоемах лед уже стал неоднородным и рыхлым. При этом жители Тверской области продолжают выезжать на водоемы на транспортных средствах. Граждан просят соблюдать осторожность и по возможности отказаться от выхода на лед.

Днем ранее сообщалось о гибели троих детей в результате провала машины под лед на реке Суйфун в Приморском крае. По предварительной версии, водитель решил сократить путь и выехал на водоем.