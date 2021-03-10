В Минпромторге рассказали о влиянии маркировки на снижение доли нелегальных сигарет

Введение в России обязательной маркировки табачной продукции привело к снижению доли контрафакта в 2020 году. Об этом в среду, 10 марта, сообщили «Известиям» в Минпромторге РФ со ссылкой на исследования различных экспертно-аналитических организаций.

В ведомстве отметили, что, по данным этих исследований, доля незаконной табачной продукции увеличилась с 4,6% в 2017 году до 15,6% в 2019-м. При этом ввод маркировки сигарет и папирос в первый же год позволил переломить тренд роста незаконного оборота и привел к значительному снижению его доли в прошлом году.

Так, согласно данным исследовательской компании Nielsen, уровень нелегального оборота в третьем квартале 2020 года составил всего 7%, снизившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (15,6%). При этом, по информации Агентства «Бизнес Аналитика», уровень незаконного оборота табачной продукции уменьшился до 10,5% в июле и до 10,2% в октябре.

«Производители и эксперты единогласно признают, что ключевым фактором улучшения ситуации на табачном рынке является маркировка товаров средствами идентификации. Однако некоторые эксперты высказывали гипотезу о том, что не менее важным фактором в снижении незаконного оборота табачной продукции могло стать снижение товарооборота в результате ограничений перевозок из-за COVID», ― подчеркнули в министерстве.

Также, по сведениям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на территории ЕАЭС не был введен запрет на перемещение товаров при трансграничной торговле между государствами ― членами союза в 2020 году, и фактически товаропоток не был прекращен из-за введенных на фоне коронавируса ограничений.

Эти ограничения касались исключительно дополнительного (противовирусного) контроля и не препятствовали товародвижению при трансграничной торговле в ЕАЭС. При этом в 2019–2020 годах в РФ произошел рост объема производства легальных российских сигарет.

«Таким образом, ограничения по COVID не могли существенно ограничить ввоз нелегальной табачной продукции на территорию РФ, а произошедшее в 2020 году сокращение незаконного оборота, рост производства и рост акцизов в значительной степени обусловлены введением системы маркировки», ― подвели итог в Минпромторге.

Ранее в этот день аналитический центр НАФИ опубликовал прогноз, согласно которому доля нелегальной табачной продукции в России может увеличиться до 30% из-за повышения акцизов, а также открытия границ и снижения покупательской способности россиян, вызванного коронакризисом. Подчеркивалось, что прямые потери экономики из-за продажи контрафактных сигарет в 2021 году превысят 130 млрд рублей, а в 2022 составят 282–339 млрд рублей.

1 марта депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий. Основным оборудованием авторы инициативы предлагают считать сигаретоделательные машины. Порядок регистрации такого оборудования установит правительство России. Если закон примут, эти нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Проект уточняет, что к табачной продукции или изделиям, находящимся в незаконном обороте, относятся контрафакт, немаркированные или неверно промаркированные табачные изделия, а также незаконно перемещенные через границу Таможенного союза или через российскую границу со странами — членами союза. Новые нормы призваны пресечь незаконный оборот табачной продукции.