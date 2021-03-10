Снегопады положительно повлияли на сохранность урожая в Крыму

Сильные снегопады положительно сказались на состоянии озимых культур на территории Крыма. Снежный покров уберег растения от вымерзания.

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, зимой на полуострове наблюдалось похолодание до –12 градусов. В таких условиях посевы могли замерзнуть, однако естественный снежный покров позволил сохранить озимые культуры.

К весеннему севу Крым подходит с хорошим запасом влаги. По прогнозам Биждова, это положительно скажется на урожайности. Новый весенне-летний сезон в республике ожидается более благоприятным, чем в 2020 году. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Согласно данным космического мониторинга, зимой большая часть Крыма не испытывала дефицита влаги. С 23 февраля по 4 марта показатель влажности почвы достиг 35%, а в Симферопольском, Сакском и Белогорском районах — 40%.

По последним данным, начали наполняться водохранилища Симферополя.