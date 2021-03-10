С писательницей Татьяной Поляковой простились во Владимире

Отпевание писательницы Татьяны Поляковой прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире. Позже ее похоронили на кладбище Убылышево. Об этом в среду, 10 марта, сообщила работавшая с Поляковой журналистка Валерия Сергеева.

«Ее похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых. Была дикая стужа, без нее стало холодно. Такая ассоциация напрашивается», — рассказала Сергеева «РИА Новостям».

За 24 года Татьяна Полякова выпустила более 90 книг, по ее романам снято девять фильмов. Самым удачным из них сама писательница считала «Тонкую штучку».

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива. По данным Российской книжной палаты, Полякова неоднократно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. В 2019 году писательница заняла пятое место в этом рейтинге. Ее романы были экранизированы в фильмах и сериалах, а в 2008 году Полякова стала лауреатом польской литературной премии «Большой калибр».

Татьяна Полякова скончалась дома во Владимире в ночь на 8 марта. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

9 марта менеджер писательницы Валерия Сергеева рассказала, что Полякова прожила намного дольше, чем прогнозировали врачи-онкологи. По словам Сергеевы, автор детективов семь лет прожила с онкологией, хотя когда она заболела, ей вообще давали очень небольшой срок. Писательница постоянно проходила обследования и следила за своим состоянием, добавила менеджер.