Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Коми

Тела двух человек обнаружили после ликвидации пожара в жилом доме в Коми. По предварительной версии, причиной горения стала неосторожность при курении.

Пожар произошел в пятиэтажном кирпичном доме в Емве Княжпогостского района. В результате происшествия погибли двое местных жителей 1952 и 1958 годов рождения. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Следователи осмотрели место пожара и назначили проведение экспертиз, в ходе которых будут установлены точные причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Сахалинской области, в результате которого погибли три ребенка. По данным следствия, 26-летняя мать ушла из дома, оставив малышей одних дома. Самому старшему ребенку было четыре года. До сентября 2020 года женщина состояла на профилактическом учете. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении еще троих несовершеннолетних.